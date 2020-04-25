США пытаются напугать мир «агрессией» России для реализации своих милитаристских планов

Москва, 25 апреля. США пытаются напугать мировую общественность страшилками об «агрессивном поведении» России в Арктике, чтобы реализовать свои милитаристские планы в Гренландии.

Посол США в Дании Карла Сэндс заявила, что у Вашингтона есть план противодействия «агрессивному поведению» России в Арктике. США намерены выделить Гренландии «экономическую помощь» в размере 12 миллионов долларов для противодействия растущему влиянию России и Китая в Арктике. При этом планы США в отношении Гренландии вызвали беспокойство со стороны властей Дании. Депутат парламента Гренландии Карстен Хонге заявил, что действия США явно «переходят черту».

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что американцы пытаются наверстать упущенное лидерство в Арктике. В Вашингтоне осознают, что Россия доминирует в регионе благодаря наличию ледокольного флота, передает «Политика сегодня».

«В период нулевых, когда США пытались сохранить мировое лидерство, вдруг оказалось, что они прошляпили Арктику», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что у США есть в Арктике всего лишь два старых ледокола. При этом мировая конкуренция за ресурсы в регионе продолжает возрастать, поэтому Вашингтон всеми силами пытается наверстать упущенное.

Ранее стало известно, что Минобороны США не будет закрывать авиабазу на Аляске, так как она позволяет «проецировать силу на Арктический регион» благодаря своему «удачному геостратегическому расположению».