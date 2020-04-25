Цифровые пропуска введут в Кемеровской области из-за коронавируса

Кемерово, 25 апреля. Цифровые пропуска для контроля режима самоизоляции введут в Кемеровской области. Об этом заявил губернатор региона Сергей Цивилев во время своего обращения к жителям Кузбасса.

По словам губернатора, систему цифровых пропусков в регионе будут внедрять поэтапно с пятого мая. Он также заявил о том, что режим повышенной готовности в Кемеровской области продлевается до четвертого мая. Цивилев призвал горожан добросовестно отнестись к соблюдению режима самоизоляции. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация с пандемией коронавирусной инфекции требует от каждого горожанина максимальной сознательности, передает «Газета Кемерова».

«Только так мы можем уберечь себя и своих близких. От этого зависит длительность ограничений и сроки возврата к обычной жизни», — заявил губернатор.

Напомним, что горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются только тех случаев, когда необходимо сходить за лекарствами или продуктами. Также можно вынести мусор и выгулять своего домашнего питомца.

На сегодняшний день на территории региона официально зарегистрировано 103 случая заражения опасной коронавирусной инфекцией, 11 пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, один человек скончался.