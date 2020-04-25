КПРФ не будет делать дополнительные тесты из-за коронавируса у Калашникова

Москва, 25 апреля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил об отсутствии планов проводить дополнительные проверки после выявления коронавирусной инфекции COVID-19 у депутата Госдумы от партии Леонида Калашникова.

«Зачем вы глупые вопросы задаете? Вы знаете, что если эпидемия заходит, то меньше 40% в любой стране не болеет, 40–70%. А выявляют одного в лучшем случае из 10, а остальные девять ходят», — сказал Зюганов РИА Новости.

Он пояснил, что перед заседаниями в Госдуму все проходят проверку.

«Я три раза уже походил, поэтому это нормально. Но он на последних встречах нигде не был с нами», — добавил лидер КПРФ.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция была диагностирована у депутата Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова. По его же словам, он прошел компьютерную томографию легких, которая показала двустороннее воспаление легких, вызванное COVID-2019.

Представителями КПРФ открыто игнорировали рекомендации властей в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Так, 22 апреля в Москве на Красной площади состоялась массовая акция партии по возложению цветов к Мавзолею по случаю дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Коммунисты решили не соблюдать ограничительные меры и подвергли опасности не только себя, но и своих близких. Кроме того, участники массовой акции были без средств индивидуальной защиты, то есть медицинских масок и перчаток, и не соблюдали социальную дистанцию, хотя гражданам рекомендовали в общественных местах находиться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.

Напомним, о распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Власти России делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.