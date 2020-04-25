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Глава «Лукойла» рассказал, снизится ли стоимость бензина из-за падения цен на нефть

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Глава «Лукойла» рассказал, снизится ли стоимость бензина из-за падения цен на нефтьМосква, 25 апреля. Глава российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов заявил, что падение мировых цен на нефть не повлияет на розничную стоимость бензина в России.

«Цены на бензин, к сожалению, у нас не привязаны к международным ценам на нефть. Они оторваны… В России сделан механизм, чтобы цены на бензин были стабильны, не поднимались и не снижались», — сказал Алекперов в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что в настоящее время Россия, Саудовская Аравия и США предпринимают шаги для стабилизации ситуации на мировом рынке нефти. Алекперов выразил уверенность, что эти усилия позволят урегулировать нынешнюю ситуацию.

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