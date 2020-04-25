Мишустин поручил определить субъекты в зоне риска распространения COVID-19

Москва, 25 апреля. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 28 апреля 2020 года определить субъекты страны, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции.

«[Роспотребнадзору] <…> по результатам проинформировать Минздрав России и соответствующие субъекты Российской Федерации», — говорится в поручениях по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также премьер-министр поручил Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу и МВД РФ подготовить рекомендации о мерах предосторожности из-за пандемии коронавируса в период майских праздников с учетом необходимости исключения или снижения перемещения граждан.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Президент России Владимир Путин ранее заявил о необходимости принятия экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса. Он добавил, что они не должны приводить к разрыву кооперации между странами.

Власти России предпринимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. С апреля все семьи получают дополнительные пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет, для граждан, чей доход сократился более чем на 30%, предусмотрены кредитные каникулы, а для малого и среднего бизнеса предусмотрены льготы. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей на сегодняшний день. Он добавил, что власти РФ делают все возможное для сдерживания распространения COVID-2019.