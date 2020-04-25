Дарья Мороз похвасталась своими ягодицами в прозрачной юбке

Москва, 25 апреля. Российская актриса Дарья Мороз поделилась со своими подписчиками экстравагантным фото в прозрачной юбке. Откровенный снимок артистка выложила на своей странице в Instagram.

Мороз не унывает, в отличие от многих звезд, из-за самоизоляции и находит даже в такой непростой ситуации поводы для радости. Актриса похвасталась перед поклонниками своими прекрасными формами.

«Настроение огонь», — подписала фото она.

Поклонники были восхищены внешними данными артистки и принялись наперебой хвалить ее снимок. Особое внимание подписчики уделили ягодицам Мороз, виднеющимся через ткань одеяния.

«Я не знаю куда все смотрят, лично я обнаружила крутой орех», «Какая ты здесь, огонь!», «Так хорошо с темными волосами», «Всегда такая разная, но всегда красивая», — порадовались за своего кумира поклонники.

Вероятно, что поддерживать себя в отличной форме Мороз помогло участие в шоу «Танцы со звездами». Постоянные репетиции и выступления сделали свое дело, устранив угрозу растолстеть на самоизоляции. Однако после вылета из шоу она, возможно, все-таки наберет лишний вес.

Сама Мороз призналась, что выбывание ее расстроило больше, чем развод с режиссером Константином Богомоловым. По словам артистки, из-за решения жюри она «рыдала весь вечер», передает Федеральное агентство новостей.