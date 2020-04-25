Москва, 25 апреля. Эстрадная певица Надежда Бабкина почти месяц проходит курс лечения от коронавируса в одной из московских клиник. Около недели Бабкина провела в медикаментозной коме, в ходе которой состояние певицы стабилизировалось, однако на этом лечение не закончилось. В настоящее время Бабкина проходит курс реабилитации. При этом певица не может самостоятельно разговаривать, что стало причиной возникновения депрессии.

Друг Бабкиной отмечает, что говорить о победе над болезнью преждевременно, так как врачи продолжают осуществлять противовирусную терапию, сражаясь за жизнь певицы, передает «СтарХит».

«Говорить о том, что состояние Надежды Георгиевны стабилизировалось окончательно, преждевременно. Сейчас у нее пограничное состояние: врачи ждут, как поведет себя ослабленный организм… Остается молиться», — пояснил друг артистки.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 2,8 миллиона человек. От коронавируса погибло более 190 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 74 тысячи случаев заражения, 681 человек скончался. Более шести тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим тотальной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.