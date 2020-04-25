Экс-депутат Рады дал совет Медведчуку, как улучшить отношения РФ и Украины

Улучшение отношения украинцев к России за последнее время может быть действительно значительным, однако если оно не конвертируется Киевом в построение разумных взаимоотношений с Москвой, то грош ему цена. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на интервью председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. В нем политик заявил, что согласно совместному опросу Киевского международного института социологии и «Левада-Центра» в январе-феврале 2020 года, 54% жителей Украины «хорошо или очень хорошо» относятся к Российской Федерации. При этом, отметил Медведчук, тенденция к росту доверия к РФ наблюдается еще с 2015 года, несмотря на русофобскую политику тогда еще президента страны Петра Порошенко.

«До 2014 года гораздо большее количество людей позитивно относилось к России, — отметил Килинкаров. — Однако это не помешало активному и агрессивному меньшинству захватить власть, устроить нам войну и так далее. Да, у людей есть пророссийские настроения. Но, как показывает политический опыт, далеко не всегда государство руководствуется в своих действиях позицией избирателя».

Экс-депутат Рады привел в пример то, с каким упорством власть продавливала принятие «Закона о земле», позволяющего распродавать национальный земельный фонд. По его словам, несмотря на то, что против законопроекта выступили 73% граждан, ничто не помешало коррумпированным членам парламента принять его. В этих условиях ориентированная на украинский народ оппозиция действующей власти должна более четко декларировать свои политические цели и задачи — и, самое главное, реализовывать их на деле.