Петербуржец пытается отсудить права на ребенка, зачатого донорским методом. ФАН-ТВ

60-летний петербуржец Юрий Николаев пытается получить права на опеку над своим ребенком, зачатым с помощью репродуктивной медицины. Юрий рассказал, что малышка была желанной для обоих родителей, которые познакомились в Интернете с целью создания семьи.

Заветная беременность долго не наступала, и пара решила обратиться в клинику.

«И в клинике все с первой попытки получилось. Я никогда не ассоциировал себя как донор, не выступал как донор. Потому что донорам платят деньги. За все платил я: за услуги, за все. Мы прекрасно общались. Но у мамы ребенка возникли свои планы. После рождения ребенка она решила, что ей выгодно быть матерью-одиночкой», — заключает Юрий Николаев.

По словам, Юрия за два с лишним года он видел ребенка всего 15 раз, и те ему разрешалось лишь погулять с ней во дворе. К другому общению мать его не допускала.

Мужчина обратился в суд, чтобы официально установить отцовство и получить возможность видеться с дочерью. Рассмотрев среди доказательств генетический анализ с цифрами 99% и документы о совместном обращении в клинику, в феврале 2020 года суд отказал в установлении отцовства. Юрий сам подписал в клинике бумаги, подтверждающие, что он лишь донор, поскольку иного выхода у пары не было: возраст мужчины значительно превосходил разрешенный для донорства спермы.

«Юрий Феликсович обратился ко мне на стадии обжалования судебного решения. Суд посчитал доказанным, что Юрий Феликсович является непосредственно донором. Данные обстоятельства не подтверждаются материалами гражданского дела, это всего лишь позиция стороны ответчика. <…> Юрия Феликсовича нельзя назвать донором, потому что фактически они встречались, общались, и планировали ребенка с целью дальнейшего воспитания», — отмечает адвокат мужчины Яна Антонь.

Редакция ФАН попыталась связаться с матерью девочки по телефону и через социальные сети, однако ответа не получила.

В настоящий момент Юрий и его адвокаты готовятся к подаче апелляции. Юрист намерена добиться отмены решения суда предыдущей инстанции. А отец маленькой девочки, которую назвали Александрой, намерен биться за своего ребенка до конца.