В МИД РФ выразили обеспокоенность угрозами США уничтожать иранские катера

Москва, 25 апреля. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва встревожена риторикой Вашингтона в адрес Тегерана из-за возможного обстрела иранских катеров в Персидском заливе.

По его словам, российская сторона изучила слова официальных лиц в Вашингтоне в последние дни касательно этой темы. Рябков выразил обеспокоенность в связи с тем, что «высокопоставленные представители администрации США осознанно размывают грань между законным правом на самооборону и угрозами применения силы в ситуациях, когда оснований для использования права на самооборону нет».

Сергей Рябков пояснил, что этот прием США используют для того, чтобы создать «неуверенность в международном сообществе». Заместитель главы МИД РФ также назвал поведение США попыткой «посеять раздоры между членами международного сообщества».

«Это один из элементов американской политики, направленной на то, чтобы и дальше играть на нервах», — объяснил Рябков.

Напомним, американский президент Дональд Трамп ранее приказал уничтожать иранские катера, если они будут мешать проходу американских кораблей. В Иране заявили, что войскам США нечего делать в Персидском заливе. Командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами предупредил, что Иран будет обстреливать американские корабли, угрожающие безопасности страны.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что США и Иран не заинтересованы в полномасштабной войне, однако оставлять без ответа действия друг друга не собираются.