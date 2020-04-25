Врач Штанг объяснила, как инъекции ботокса помогают при мигрени

Москва, 25 апреля. Инъекции ботокса могут за несколько недель облегчить эпизодическую или хроническую мигрень. Об этом рассказала руководитель центра боли, заведующая неврологическим отделением консультативно-диагностического центра Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Ольга Штанг.

По словам медика, полностью избавиться от мигрени подобным образом не получится. Она также подчеркнула, что причинами появления болей могут служить стресс, тревога, чрезмерные физические нагрузки, а также психологическая усталость.

«Применение ботулотоксина типа А при хронической мигрени уменьшает количество дней мигренозных приступов, также снижает интенсивность головной боли», — заявила Штанг.

Она рассказала, что во время терапии инъекции осуществляются в 31 точку, расположенную на лице, затылочной и воротниковой частях и шее. Также препарат вводят в височные точки и затылочные мышцы.

Штанг добавила, что ведение так называемого дневника боли является очень важной частью терапии. В своих записях пациент отмечает дни, когда у него обостряется мигрень. Подобные заметки помогают определить, как часто нужно делать инъекции. В среднем их делают раз в 12 недель, но для каждого пациента врач подбирает частоту в индивидуальном порядке. Отмечается, что основным преимуществом ботокса перед другими препаратами является то, что он не имеет побочных эффектов.

По ее словам, побочные действия есть у таких препаратов, как топирамат и амитриптилин.

«Но есть пациенты с избыточным весом, есть пациенты, которым необходимо заниматься интеллектуальным трудом, а у этих препаратов есть свои побочные действия», — рассказала врач.

Штанг подчеркнула, что инъекции ботокса не могут полностью излечить человека от мигрени, потому что она не лечится в принципе. Ботокс способен лишь облегчить приступы и сделать их реже.