Наталья Фриске опубликовала архивное фото сестры на последних сроках беременности

Москва, 25 апреля. Сестра российской певицы Жанны Фриске Наталья поделилась с подписчиками архивным снимком, на котором исполнительница изображена во время последних сроков беременности. Фото девушка опубликовала в stories Instagram.

На снимке виден большой живот Жанны, вероятно, снимок был сделан за несколько недель до родов. В кадре певица стоит рядом с сестрой.

Напомним, Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года после продолжительной болезни, еще в январе 2014 года у нее был диагностирован неоперабельный рак мозга.

Для лечения артистки поклонники собрали 69 миллионов рублей. Свыше 11 миллионов были направлены на выздоровление Фриске, еще 32 перечислили для нужд онкобольных детей. После ее смерти выяснилось, что 25 миллионов рублей бесследно исчезли.

Гражданский супруг исполнительницы телеведущий Дмитрий Шепелев обвинил в краже средств ее родственников, что положило начало конфликту, который продолжается до сих пор.

Ранее в Instagram сына Шепелева и Фриске Платона появилось поздравление с днем рождения его тети. Поклонники предположили, что пост станет началом перемирия между сторонами, однако Наталья Фриске заявила, что не намерена прощать Шепелева, передает Федеральное агентство новостей.