Эксперт Быстров заявил, что предложение Навального отменить оплату ЖКХ приведет к краху

Москва, 25 апреля. Предложение скандального блогера Алексея Навального отменить оплату ЖКХ для всех граждан из-за пандемии коронавируса может привести к краху всей системы. Об этом заявил руководитель энергетической практики ООО «Юсконсалт» Роман Быстров.

Напомним, ранее Навальный представил так называемые «Пять шагов», которые, по его мнению, должно совершить государство для поддержки граждан в период пандемии коронавируса.

«Ресурсоснабжение — это масштабная отрасль, ее развитие и существование зависит, в том числе, от оплаты коммунальных услуг. Поэтому освобождение от оплаты, даже если будет носить временный характер, может привести к краху всей системы», — написал Быстров по поводу инициативы Навального в заметке для издания «Тайга.инфо».

Как отмечают специалисты в сфере ЖКХ, отменить оплату коммунальных услуг можно в качестве адресной помощи только для нуждающихся граждан, однако распространять эту меру на всех нельзя. В противном случае не будет средств на подготовку к отопительному сезону. Кроме того, государство уже ввело дополнительную меру поддержки, до конца года отменив пени за просрочку оплаты коммунальных услуг.

Не вызывают восхищения экспертов и другие предложения Навального. Особенно много вопросов возникает по поводу призыва опустошить резервный фонд и раздать деньги всем без исключения россиянам. При этом критикуют скандального блогера даже его коллеги по «либеральной тусовке». Так, глава Movchan’s Group Андрей Мовчан, который довольно часто критикует инициативы властей в области поддержки предпринимателей, в беседе с Deutche Welle назвал план Навального очень плохим, пишет Nation News.

«Не нужно платить тем, кто богат и кто не потерял доход. Навальный забывает, что 38% у нас — бюджетники, и им в коронавирус зарплату платят, как и раньше», — подчеркнул Мовчан.

Раскритиковал «Пять шагов» блогера и экономист Григорий Гусельников.

«С экономической точки зрения я считаю раздачу денег мероприятием вредным», — заявил он в передаче на «Эхе Москвы».

Эксперт опроверг и тезис Навального о том, что в США и Германии деньги от государства якобы раздают всем без исключения.

«Я думаю, что в Америке, как и в большинстве других стран, получают деньги те, кто потерял работу», — отметил Гусельников.

Также экономист заявил, что в условиях пандемии главное не раздать деньги, а сохранить рабочие места.

Ранее инициативу Навального прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что в плане скандального блогера «очень много всего популистского, поверхностного, не имеющего отношения к реальному функционированию страны и экономики».