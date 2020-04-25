Москва, 25 апреля. Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил назначение вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, вакцина создается не для обеспечения индивидуальной защиты от коронавируса, а для развития коллективного иммунитета к новой инфекции.

«Вакцинация — не для индивидуальной защиты, вакцинируют для достижения коллективного иммунитета, для здоровья всех людей», — пояснил Мясников.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во всем мире достигает 2,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

На территории РФ зафиксировано более 68 тысяч случаев заражения, 615 человек скончались. Более пяти тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

С учетом риска распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.