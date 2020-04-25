Вирусолог усомнился в заявлении ВОЗ об отсутствии иммунитета к COVID-19 у переболевших

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на сегодняшний день нет доказательств того, что у переболевших новой коронавирусной инфекцией вырабатывается стойкий иммунитет к ней. Однако российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН Виктор Зуев напомнил, что с начала пандемии ВОЗ уже не раз серьезно ошибалась.

В информационном бюллетене ВОЗ сказано, что организация продолжает «рассматривать свидетельства реагирования антител на инфекцию SARS-CoV-2». Большинство проводимых исследований «показывают, что люди, выздоровевшие после инфицирования, имеют антитела к этому вирусу». Однако некоторые из переболевших «имеют в крови очень низкие уровни нейтрализующих антител», отмечает ВОЗ. В связи с этим организация пришла к выводу, что на данный момент «ни одно из исследований не продемонстрировало, дает или нет людям присутствие антител к SARS-CoV-2 иммунитет от последующего инфицирования этим вирусом».

«Я уже не первый раз встречаюсь с ошибками Всемирной организации здравоохранения, поэтому не очень верю в очередное заявление ВОЗ о COVID-19», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей профессор Виктор Зуев.

Ученый обратил внимание на исследование немецких специалистов из берлинской клиники Charite во главе с вирусологом Кристианом Дростеном, обнаруживших, что у людей, которые ранее уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а потому у них наблюдается бессимптомное или мягкое течение заболевания.

«Безусловно, все нужно перепроверять. Но все может быть. А то, что почти половина из выявляемых сегодня людей с COVID-19 не имеют никаких симптомов заболевания, было ожидаемо. Я давно говорил о том, что число таких людей будет увеличиваться, а в конечном итоге нормальным станет бессимптомное протекание этого нового коронавируса. Потому что это то же самое, что с гриппом. Если мы не болеем гриппом, это не значит, что вируса в нашем организме нет. Скрытая форма инфекционного процесса является наиболее распространенной в мире, а болезнь — это вообще исключение. Это как несчастный случай», — объяснил Виктор Зуев.

Напомним, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 5 966 новых случаев заражения, у 48,9% заразившихся не было никаких симптомов.

Общее число заболевших в России достигло 74 588 человек, выздоровели 6 250 пациентов, умер 681 человек.