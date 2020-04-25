Сирия, 25 апреля. Террористы ХТШ казнили 19-летнего молодого человека за критику главаря группировки в Сети. Взрыв заминированного автомобиля в Дейр-эз-Зоре привел к гибели человека. Протурецкие боевики пытаются занять дома коренных жителей Африна, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследуют районы пустыни Бадия аш-Шам на западе Дейр-эз-Зора; поместили на карантин 13 бойцов иранского ополчения в Ракке.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в подконтрольном SDF**** городе Ас-Сабха в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обезглавила 19-летнего молодого человека, прибывшего из Турции в САР; обменивается ударами с САА на юге Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: провели рейды в населенном пункте Мейданки в Африне.

Провинция Алеппо

Боевики протурецких бандформирований продолжают притеснять коренное население кантона Африн на северо-западе региона. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что союзники Турции провели рейды в районе населенного пункта Мейданки. Боевики намереваются выселить гражданских лиц из их домов, чтобы затем перепродать их прибывающим из Идлиба террористам.

Кроме того, стало известно, что несколько дней назад в этом районе произошло нападение на одного из жителей курдской национальности. Он был избит бежавшими из «Большого Идлиба» боевиками, после того как отказался дать разрешение на выпас скота на принадлежавших ему сельскохозяйственных угодьях. В результате полученных травм через несколько часов пострадавший скончался в больнице.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (SteeleSyAA) сообщает о том, что в Западном Дейр-эз-Зоре продолжается операция Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF), целью которой является выявление и ликвидация подпольных групп «Исламского государства». Объединенные отряды обследуют местность в пустыне Бадия аш-Шам.

Между тем в зоне контроля «Демократических сил Сирии» (SDF) прогремел еще один взрыв. Согласно данным Twitter-канала (DeirEzzor24), сработало СВУ, заложенное в машине сирийца по имени Хусейн Ахмад аль-Калаш. На момент взрыва мужчина находился в автомобиле, выжить ему не удалось. Инцидент произошел в населенном пункте Ас-Сабха. В минировании транспортного средства подозреваются террористы подпольных групп «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Появилась информация о том, что боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» обезглавили молодого человека 19 лет по имени Мохаммед Акеб Хомам Тенно, обвинив его в оскорблении главаря ХТШ Абу Мухаммада аль-Джулани в одном из чатов в Сети. Как передает на своей странице в Telegram военный источник (vsvyaznoi), убитый недавно был депортирован из Турции, где находился нелегально. Доказательства «вины» сирийца террористы обнаружили, проверив его мобильный телефон.

В южных районах Идлиба тем временем продолжаются взаимные обстрелы на линии соприкосновения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что ответным обстрелам правительственных сил подверглись военные объекты террористов ХТШ и выступающих на ее стороне формирований в окрестностях населенных пунктов Кансафра, Аль-Бара и Кафр-Увейд. Напомним, «Хайят Тахрир аш-Шам» отказалась признать российско-турецкие договоренности от 5 марта, в рамках которых в Идлибской зоне деэскалации был введен режим тишины.

Провинция Ракка

Произошел пожар в поселении Маухмуди, расположенном на подконтрольной «Демократическим силам Сирии» (SDF) территории. Огонь распространился в сельскохозяйственном районе к югу от деревни. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Mohamadothman1o), он был потушен местными жителями.

Между тем информационный портал Step News Agency передает, что 13 бойцов иранского ополчения были помещены на карантин в городе Маадан на востоке региона. Подобные меры предосторожности были приняты ввиду их возвращения из соседней провинции Дейр-эз-Зор после встречи с членами иракского формирования «Хашд Шааби» и Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР). Под их размещение были выделены несколько домов.

1 Организация запрещена на территории РФ.