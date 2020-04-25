Украинский вице-адмирал пригрозил российскому флоту «длинной рукой»

Киев, 25 апреля. Украине нужно вводить новую морскую политику, которая будет иметь наступательный характер. Об этом заявил бывший командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.

Он напомнил, что Черноморский флот РФ продолжает наращивать число кораблей, а также все чаще проводит запуски крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Украинские ВМС при этом, по словам вице-адмирала, выполняют «функцию обеспечения», а морская доктрина страны «носит пассивный характер». Гайдук призвал украинские власти переходить к проактивной политике на море и пригрозил российскому флоту.

«По моему мнению, с учетом морской географии Черного и Азовского морей и специфики последних военных конфликтов, территорию государства надо защищать не от своих берегов, а от берегов противника, иметь «длинную руку» борьбы с противником и над водой, и на воде, и под водой», — цитирует украинского вице-адмирала «ПолитНавигатор».

В прошлом году Сергей Гайдук заявлял, что «москитный флот» Украины абсолютно бесполезен и обладает нулевой эффективностью с учетом потенциала ВМФ РФ. Он напомнил, что в последние годы состав ВМСУ представляют речные артиллерийские катера, которые никак не могут противостоять ракетным ударам с воздуха. Также вице-адмирал говорил, что у украинского флота нет противокорабельных ракет.