Татьяна Голикова призывает смягчить ограничения для россиян. События дня. ФАН-ТВ

Число заболевших в России растет ежедневно на 4-6 тысяч человек
Статистика распространения коронавируса в России говорит о скором выходе на плато по заболеваемости. Ежедневный прирост пациентов с COVID-19 колеблется от 4,2 тысяч до 6 тысяч человек. В этих рамках показатели держатся уже неделю. Как заявил СМИ глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов, плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше, при этом заболеваемость «скоро пойдет на спад». Напомним, всего в нашей стране зарегистрировано более 68,5 тысяч заболевших, 615 человек умерли. В мире же по данным ВОЗ более 2,5 миллионов заразившихся и 190 тысяч жертв коронавируса.
Татьяна Голикова призывает смягчить ограничительные меры
Люди устали от ограничений, а режим самоизоляции вряд ли закончится в ближайшие дни. Такой посыл прозвучал в заявлении Татьяны Голиковой. Ее выступление было посвящено обстановке в России. Вице-премьер подчеркнула, что нужно оценить, когда можно будет начать постепенно снимать ограничительные меры и возвращаться к нормальной жизни.
«Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», — сообщила вице-премьер-министр России.
Вместе с тем Голикова отметила, что ослаблять ограничения, рискуя здоровьем россиян, конечно нельзя. Постепенное снятие запретов не должно повлечь новую волну распространения инфекции, поэтому сначала необходимы консультации с экспертами. Напомним, сейчас в Кремле рассматривается несколько сценариев развития событий. С максимальной долей вероятности режим самоизоляции будет продлен, но на какой срок — пока неизвестно. Возможно, до конца майских праздников или середины месяца, а возможно и до июня. Все будет зависеть от обстановки к концу апреля.
В Ямало-Ненецком АО вертолет Ми-26 разбился при посадке
ЧП произошло в Ямало-Ненецкого автономном округе — в Тазовском районе жесткую посадку совершил вертолет Ми-26. На борту Ми-26 находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа. Само судно принадлежит компании «Абакан-Авиа», и направлялось оно к газовому месторождению в Красноярском крае. При аварии чудом никто не погиб, пострадали два пилота, их госпитализировали, одного в тяжелом состоянии. Причиной жесткой посадки вероятнее всего стали плохие погодные условия, в ЯНАО сейчас сильный снег и порывистый ветер до 13 метров в секунду. Впрочем, эту и другие возможные версии еще проверит Уральское следственное управление на транспорте.
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров стран G20
Видеоконференцию между лидерами стран-участниц G20 сорвали США и Китай. Вашингтон и Пекин поспорили из-за деятельности Всемирной организации здравоохранения. Американская сторона настаивала на том, чтобы ВОЗ отчиталась о предпринятых в начале эпидемии коронавируса мерах. А китайская — выступила решительно против. В результате конференция была отменена в последний момент. Переговоры могут и, конечно должны, возобновиться в ближайшем будущем, но только если США и Китай достигнут компромисса по спорному вопросу. Напомним, в середине апреля Америка лишила ВОЗ львиной доли довольствия, приостановив финансирование на время расследования, которое инициировал спецкомитет Сената. Это решение раскритиковали в ООН, одобрения оно не нашло и в Москве.