Татьяна Голикова призывает смягчить ограничения для россиян. События дня. ФАН-ТВ

Статистика распространения коронавируса в России говорит о скором выходе на плато по заболеваемости. Ежедневный прирост пациентов с COVID-19 колеблется от 4,2 тысяч до 6 тысяч человек. В этих рамках показатели держатся уже неделю. Как заявил СМИ глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов, плато эпидемии в России наступит к концу мая или чуть раньше, при этом заболеваемость «скоро пойдет на спад». Напомним, всего в нашей стране зарегистрировано более 68,5 тысяч заболевших, 615 человек умерли. В мире же по данным ВОЗ более 2,5 миллионов заразившихся и 190 тысяч жертв коронавируса.

Татьяна Голикова призывает смягчить ограничительные меры

Люди устали от ограничений, а режим самоизоляции вряд ли закончится в ближайшие дни. Такой посыл прозвучал в заявлении Татьяны Голиковой. Ее выступление было посвящено обстановке в России. Вице-премьер подчеркнула, что нужно оценить, когда можно будет начать постепенно снимать ограничительные меры и возвращаться к нормальной жизни.

«Мы уже месяц живем в ситуации ограничений. Население устало от ограничений. Конечно, важно оценить, когда мы сможем ослабить ограничительные меры», — сообщила вице-премьер-министр России.

Вместе с тем Голикова отметила, что ослаблять ограничения, рискуя здоровьем россиян, конечно нельзя. Постепенное снятие запретов не должно повлечь новую волну распространения инфекции, поэтому сначала необходимы консультации с экспертами. Напомним, сейчас в Кремле рассматривается несколько сценариев развития событий. С максимальной долей вероятности режим самоизоляции будет продлен, но на какой срок — пока неизвестно. Возможно, до конца майских праздников или середины месяца, а возможно и до июня. Все будет зависеть от обстановки к концу апреля.