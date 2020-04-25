Число погибших пациентов с коронавирусом в России выросло до 681

Москва, 25 апреля. Свыше 60 человек с коронавирусом скончались в России за прошедшие сутки, передает штаб по борьбе с распространением инфекции.

В течение минувших суток в России зарегистрировано 66 смертей пациентов с коронавирусом. Таким образом, число погибших, кому был диагноз «пневмония COVID-19», выросло до 681 человека.

Всего, по последним данным, в России зафиксировано 74 588 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе почти шесть тысяч заболевших были обнаружены за последние сутки. Большая часть зараженных выявлена в Москве и Московской области. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 6250 человек.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа власти Китая сообщили в конце декабря 2019 года после появления первых заболевших в городе Ухань провинции Хубэй. В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии пневмонии COVID-19 в мире. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а эпицентр распространения переместился в США и Европу.