Ходорковский проявляет гнилое нутро, пиарясь на коронавирусе. Колонка Голоса Мордора

Михаил Борисович Ходорковский прокомментировал в Twitter сообщение от РИА Новости.

«В Краснодаре один человек погиб после хлопка в жилом доме. Наверное, увидел по телевизору сюжет, как российские власти успешно побеждают «контролируемый рост внебольничной пневмонии», и не смог сдержать аплодисментов».

Вот как ни строит из себя Михаил Борисович профессионального переживальщика за судьбы России, свое гниловатое нутро ему победить не удается, и гнильца нет-нет да и просачивается. Не может он удержать ее внутри себя, даже в такое сложное время. Вот вроде бы сиди себе и зарабатывай политические очки умными высказываниями, что, конечно, вряд ли поможет, но только не может Михаил Борисович удержаться от того, чтобы показать свое истинное отношение к России и ее народу.

А отношение это можно выразить одним словом — ненависть. Которая, кстати, была всегда. Даже тогда, когда Михаил Борисович относился к России как к дойной корове, буквально «доя» из ее недр некую «скважинную жидкость», которая потом оказывалась вполне себе годной нефтью и продавалась за твердую валюту. Надоил Михаил Борисович миллиарды, если в долларовом исчислении. И не просто надоил, а еще и жадничал, не платя налоги. Да и работяги у него не особо могли похвастаться шикарными зарплатами. Какое ему дело до работяг, да и вообще до россиян? Это лишь инструмент, расходный материал, с помощью которого он обогащался.

Это сейчас Михаил Борисович Ходорковский пишет о необходимости неких бесплатных столовых, а где же он был все святые 90-е? Сам-то открывал эти «бесплатные столовые», хотя бы для тех, кто уж совсем отчаянно нуждался? Или вот Фонд национального благосостояния раздать народу предлагает. Интересно, а сам хоть что-то из своего огромного состояния когда-то раздал? Ну что вы, нет, конечно. Не раздавал, а только обирал. Грабя и продавая то, что и было создано не им и его «коллегами», а многолетним трудом советских людей.

Михаил Борисович и сам косил когда-то под такого «советского человека». Даже в студенческом стройотряде началил. И комсомольским деятелем был. Не произойди вся эта перестройка, я почему-то уверен, что он и сейчас был бы большим партийным начальником, возможно, добравшись до самого ЦК. Но очень быстро перекрасился из комсомольца-ленинца в удачливого бизнесмена. Выживаемость и изворотливость у этого биологического вида всегда была очень хорошей. Ради своего благосостояния такие, как Михаил Борисович, готовы пойти на все, пусть даже придется устелить свой путь к успеху трупами. И трупы в кладовочке у Ходорковского тоже имеются, не брезговал он этим делом, особенно когда речь шла об очень больших деньгах.

Ходорковский и сейчас совсем не бедный человек. Финансирует несколько СМИ, в том числе МБХ и «Открытые медиа», и, судя по их работе, денег на них не жалеет. Уж очень эти помойки активны в информационном пространстве. Вроде бы и «Медуза», вещающая на Россию из Риги, тоже его проект. На все это денег ему хватает. Как и на вполне себе роскошное существование, к другому Михаил Борисович не привык. Но вот чтобы лично помочь какой-то российской больнице или нуждающимся россиянам — на это у Михаила Борисовича денег нет. Даже ради завалящего ПиАра.

И насчет «хлопка», который Михаил Борисович с таким неизящным юмором обыгрывает в своем твите, есть у меня один вопрос. Услышал ли хлопок выстрела перед своей смертью мэр Нефтеюганска Владимир Петухов 26 июня 1998 года? Хлопок того самого выстрела, что был оплачен Михаилом Борисовичем Ходорковским.