Москва, 25 апреля. Коронавирусная инфекция диагностирована у депутата Госдумы от КПРФ Леонида Калашникова.

По словам депутата, он прошел компьютерную томографию легких, которая показала двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусной инфекцией.

«Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких… Вызванное коронавирусом», — пояснил Калашников.

Стоит отметить, что 22 апреля в Москве на Красной площади состоялась массовая акция, которая была организована представителями КПРФ. Десятки коммунистов и членов левых организаций пришли на Красную площадь, чтобы возложить цветы к Мавзолею, по случаю дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, которому 22 апреля исполнилось 150 лет. Коммунисты решили провести массовое мероприятие, несмотря на ограничительные меры, которые действуют во всех регионах России в связи с эпидемией коронавируса. При этом участники акции были без медицинских масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 2,8 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 190 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.