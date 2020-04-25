Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Африка
  /  Обновлено: 

Террористы ПНС Ливии сожгли автоколонну на юге Триполи

91
0 Оставить комментарий

Террористы ПНС Ливии сожгли автоколонну на юге Триполи

Триполи, 25 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковали автомобильную колонну сил Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщают источники в социальных сетях.

Пользователи Twitter, лояльные ПНС Ливии, сообщают об атаке боевиков при участии турецких наемников на транспортную колонну на юге Триполи в Бани Валиде.

Отметим, что это была не единственная атака в этом районе за сутки — ночью турецкий БПЛА нанес авиаудар по контейнеровозу с яйцами в районе Ашмайха к юго-западу от города Бани Валида. Об этом заявил пресс-секретарь Президентского совета ПНС Ливии Мухаммед Кануну. Арабское издание Аlmarsad сообщало о ранении одного из водителей — согласно источникам, пострадавший был госпитализирован в местную больницу.

Кроме того, триполийские бандформирования атаковали жилые районы Тархуны — в настоящее время известно о более 20 ракетах, выпущенных боевиками по домам мирных жителей города. Огонь велся из турецкого вооружения, поставляемого в Триполи из-за Средиземного моря.

Несмотря на угрозу распространения пандемии, Турция продолжает снабжать триполитанское Правительство национального согласия боевиками из сирийского Идлиба и партиями оружия, игнорируя эмбарго ООН. Глава ПНС Ливии Файез Саррадж в пятницу выразил протест против деятельности европейской миссии IRINI в акватории Средиземного моря, призванной осуществлять мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН в Ливии. 

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что жители Бенгази организовали митинг на улицах города и выразили недовольство политикой Файеза Сарраджа, осуществляемой им в Триполи. Уставшие от кризиса и распрей внутри страны, ливийцы публично поддержали Верховное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара.

Новости партнеров

Новости партнеров