Триполи, 25 апреля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии убили 9-летнего ребенка и ранили 13 мирных жителей города Тархуна, расположенного южнее Триполи, в результате сегодняшней ракетной атаки по районам данного населенного пункта. Об этом сообщил аккаунт в социальной сети Facebook.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что члены незаконных вооруженных формирований, захвативших ливийскую столицу, выпустили порядка двух десятков ракет по жилым районам Тархуны. Это далеко не первая подобная провокация со стороны боевиков ПНС, совершенная вопреки гуманитарному перемирию, однако в результате нее погиб ребенок и пострадали мирные жители города.

Поддерживаемые Анкарой террористические группировки ПНС регулярно нарушают действующий режим тишины, обстреливая города североафриканской страны и совершая нападения на позиции Ливийской национальной армии. Не стоит забывать, что Турция по-прежнему продолжает пополнять ряды бандформирований Файеза Сарраджа за счет джихадистов-наемников, завербованных в сирийском Идлибе. Эти бандиты и члены международных террористических организаций продолжают творить беспредел под молчаливое согласие марионеточного «правительства» в Триполи.

Помимо переброски сирийских боевиков турецкие власти продолжают нарушать оружейное эмбарго ООН, действующее с 2011 года, снабжая группировки ПНС вооружением, боеприпасами и современной боевой техникой. Контрабанда оружия из Турции в Ливию происходит по морю в обход патрулей Евросоюза, а также воздушным путем — транспортными и гражданскими самолетами. Вся эта деятельность Анкары подрывает инициативы берлинской конференции по урегулированию внутриливийского кризиса и нарушает международное право.