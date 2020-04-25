Коронавирус в России 25 апреля: статистика по городам, последние новости, кто умирает

Федеральное агентство новостей рассказывает об актуальной на утро 25 апреля 2020 года информации о распространении новой коронавирусной инфекции в России и мире и борьбе с ней.

Коронавирус в России

За минувшие сутки 24 апреля в России зарегистрировано 5 966 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 74 588 человек, выздоровели 6 250 пациентов, умер 681 человек. Жертвами COVID-19 за сутки стали 66 человек, включая медработника из Ставрополя, который лечил коронавирусных больных.

Как заметила вице-премьер Татьяна Голикова, за неделю количество заболевших коронавирусом в регионах увеличилось в 2,1 раза. Но Москва по-прежнему возглавляет десятку регионов РФ с самой высокой заболеваемостью. В столице на сегодняшний день зарегистрировано 39 509 зараженных. На втором месте — Подмосковье с 8 494 заболевшими, на третьем — Петербург, где диагноз поставлен 2 926 гражданам.

Далее следуют Нижегородская область (1 214 заболевших), Мурманская область (856), Дагестан (724), Краснодарский край (707), Ленобласть (658), Ростовская область (584) и Тульская область (578).

За весь период в России проведено свыше 2,7 млн тестов на коронавирус. По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в России, почти половина (48,9%) заразившихся не имеют симптомов.

COVID-19 в мире

На данный момент в мире зарегистрировано 2 838 540 случаев коронавируса, 809 711 из них закончились выздоровлением, а 197 384 — смертью заболевших.

Больше всего заразившихся зарегистрировано в США — 925 758 человек. Там же самая высокая смертность от COVID-19 — 52 217 летальных случаев.

На втором месте по числу заразившихся Испания — 219 764, в ней зарегистрировано 22 524 летальных случая от коронавируса. Далее следуют Италия (192 994 заболевших, 25 969 умерших), Франция (161 530 заболевших, 22 245 умерших), Германия (155 054 заболевших, 5 767 умерших), Великобритания (143 464 заболевших, 19 506 умерших), Турция (104 912 заболевших, 2 600 умерших), Иран (88 194 заболевших и 5 574 умерших), Китай (84 239 заболевших и 4 642 умерших). Россия замыкает десятку стран с самыми высокими показателями заболеваемости COVID-19.

Если же говорить о летальности как о соотношении количества умерших к количеству заболевших, то самая высокая — 15,08% — в Бельгии, где из 44 293 заразившихся коронавирусом погибли 6 679 человек. Далее следуют Франция с летальностью 13,78%, Великобритания с летальностью 13,6% и Италия — 13,46%.

Последние новости

Инфекционисты объяснили скачки заболеваемости коронавирусом в России. Так, глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов полагает, что эти скачки могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, 22,4% жертв коронавируса в России — это люди в возрасте от 50 до 64 лет. В возрасте от 18 до 29 лет в России умерло четыре человека (0,65%), в возрасте от 30 до 49 лет — 90 человек (14,6%).