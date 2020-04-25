В России 682 человека с коронавирусом выздоровели за сутки

Москва, 25 апреля. В России 682 человека с подтвержденным коронавирусом полностью выздоровели. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Общее число выздоровевших составляет 6 250 человек. Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 74 588, за сутки было зарегистрировано 5966 новых случаев.

Китайские власти сообщили о вспышке нового типа коронавируса в городе Ухань в конце 2019 года. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

Власти России принимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, рестораны, бары и кинотеатры. Многие организации перешли на удаленку, а вузы и школы продолжают процесс обучения дистанционно. Россиянам рекомендуют в общественных местах держаться друг от друга на расстоянии не менее полутора метров. Также власти страны ввели льготы для малого и среднего бизнеса, а правительство разрабатывает новые пакеты поддержки экономики.

Эпидемиолог Феликс Ершов ранее назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато по коронавирусу, и можно будет снимать меры ограничения. По его словам, жесткие меры самоизоляции в столице причиной спада заболеваемости в Московском регионе. Академик подчеркнул, что карантин стал тяжелым испытанием для всех россиян.