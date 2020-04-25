Брутер объяснил, зачем США сорвали саммит G20 и обвиняют в эпидемии ВОЗ и Китай

Причины возникновения пандемии COVID-19 следует изучать уже после ее окончания — на «холодную голову», когда для того появятся время и возможности. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о срыве видеоконференции лидеров стран «Большой двадцатки», которая должна была состояться 24 апреля. Представители США и Китая не смогли договориться о повестке «саммита на удаленке» — так, последний категорически не согласен с желанием американцев переложить ответственность за вспышку коронавируса на Всемирную организацию здравоохранения. Соединенные Штаты считают, что именно ВОЗ, основываясь на «недостоверных» данных, представленных китайской стороной, не предприняла необходимых действий для того, чтобы предотвратить распространение эпидемии на всю планету.

«США очень хотят найти виноватого — им должен стать либо Китай, либо ВОЗ, либо ВОЗ и Китай вместе взятые, — убежден Брутер. — Их правительству крайне важно снять с себя ответственность за своих умерших граждан, объявить, что все это было целенаправленной атакой против Соединенных Штатов, заручиться поддержкой ряда других западных стран и нанести китайцам финансовый или любой другой материальный урон».

Поэтому, делает вывод политолог, никакой «дружбы» между этими двумя странами ожидать не стоит. Градус напряженности в их отношениях будет только нарастать — как это ни парадоксально, в прямой зависимости от того, насколько быстро США справятся с эпидемией у себя в стране.

«Дональд Трамп сразу же займется своей избирательной кампанией — и ее «гвоздем» станет антикитайская риторика, — убежден эксперт. — Сейчас он пока только занимается подготовкой для нее благодатной почвы».

Брутер также объяснил, почему Китай отказался от возможности обвинить США в безосновательности претензий относительно ВОЗ на самой видеоконференции лидеров G20 — по его словам, превращение саммита двадцати стран «в выяснение отношений» между двумя из них не нужно никому.

«Однако это не означает, что саммит в итоге не состоится, — считает собеседник ФАН. — Скорее всего, китайцы и американцы наладят некоторый диалог по своим дипломатическим каналам и выработают правила общения друг с другом — после чего будет назначена новая дата видеоконференции».

Тем не менее, резюмировал политолог, давление США на Китай и ВОЗ будет только расти — и к этому надо быть готовыми.

Напомним, по состоянию на 25 апреля, всего в мире выявлено 2 745 010 случаев заболевания COVID-19. При этом 788 931 человек вылечился, а 196 860 погибли. Число заболевших в России — 74 588 (6 250 выздоровели, 681 умерли).