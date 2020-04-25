Лавров заявил, что «старшие товарищи» не дают странам ЕС просить помощи у России

Москва, 25 апреля. Небольшие страны Евросоюза не могут попросить у России помощи в борьбе с эпидемией коронавируса, так как «старшие товарищи» не разрешают им этого сделать. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы знаем по разным источникам, что целый ряд стран Европы, Евросоюза и НАТО в том числе, были бы не прочь пойти по пути итальянского опыта и обратиться к нам за определенными видами помощи... Им просто не разрешают делать этого «старшие товарищи», — пояснил министр.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 2,8 миллиона человек. От коронавируса погибло более 190 тысяч человек.

21 марта президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой итальянского правительства Джузеппе Конте, в ходе которой российский лидер предложил итальянской стороне помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Позднее Минобороны РФ направило в Италию военно-транспортные самолеты ВКС РФ со специалистами и техникой.

9 апреля глава государства поручил Министерству обороны РФ оказать Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции. Позднее туда прибыли три самолета Ил-76, доставившие российских военных специалистов, а также специальную технику.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.