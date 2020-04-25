Эксперты предупредили США о «нефтяном Перл-Харборе» из-за танкеров Саудовской Аравии

Москва, 25 апреля. Новый Перл-Харбор ждет США в связи с начавшимся нефтяным кризисом. Об этом пишут аналитики американского издания The Wall Street Journal.

Журналисты сравнивают флот нефтетанкеров, направляющихся в США из Саудовской Аравии, с торпедой, выпущенной по кораблю американской сланцевой индустрии.

Около 40 танкеров были зафрахтованы и загружены черным золотом еще до сделки в рамках ОПЕК+ о сокращении объемов нефтедобычи. Нынешнее положение на рынке сырья свидетельствует об окончательном выдавливании сланца, добываемого в Штатах.

«Это Перл-Харбор американских нефтедобытчиков. Мы знаем, что танкеры идут сюда, но никто ничего не делает с этим. <…> Каждый баррель, который привезут эти танкеры, выдавливает баррель нефти, добываемой здесь», — заявил глава нефтяной компании Latigo Petroleum LLC из Техаса Кирк Эдвардс.

Опасность заключается в том, что танкеры доставят в США объем нефти, поставляемый в докризисные времена в течение семи месяцев. Американские нефтеперерабатывающие заводы не смогут «переварить» такое большое количество нефти, поскольку их деятельность на фоне эпидемии коронавируса сильно сокращена. Из-за того, что нефтехранилища будут переполнены, продукцию сланцевых компаний будет попросту некуда девать.

В связи с этим аналитики The Wall Street Journal ожидают в ближайшее время остановку множества сланцевых предприятий США, объявление дефолта и передел рынка нефти.