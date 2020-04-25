В США признали непреодолимые проблемы НАТО

Бывший главком Вооруженных сил НАТО в Европе Кертис Скапарротти признал, что логистические проблемы альянса в Европе остаются нерешенными и в обозримом будущем урегулировать эту проблему не удастся. В большей степени это является еще одним аргументом в пользу несоответствия самой модели НАТО современным реалиям.

Генерал Скапарротти уверен, что Североатлантический альянс не может быть эффективным, потому что он не может быть быстрым. Об этом он рассказал в докладе «Всеобъемлющая оценка европейской военной мобильности» в соавторстве с председателем совета директоров аналитического центра «Аналитический совет» Коллином Беллом.

В прошлом альянс ставил перед собой реальные цели и выстраивал свою деятельность таким образом, чтобы их достижение было возможным. Например, во время холодной войны страны НАТО были объединены общей задачей — гарантировать своим гражданам безопасность во время гонки вооружений между США и Советским Союзом, поэтому альянс сосредоточил крупные группировки постоянного базирования вдоль границ стран бывшего СССР.

После распада Советского Союза дальнейшее существование этих многочисленных подразделений не представлялось целесообразным: содержание зарубежных баз оттягивало огромное количество финансовых средств из бюджетов стран альянса. Тем более в 1997 году был заключен Основополагающий акт Россия — НАТО, который констатирует, что «в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил».

Однако в 1999 году альянс инициировал так называемое «четвертое расширение» и включил в свой состав Польшу, Чехию и Венгрию, а затем, в 2004, 2009, 2017 и 2020 годах — еще 11 государств Восточной Европы и Балканского полуострова.

С каждым новым государством в своем составе НАТО как система становилась не только шире, но и сложнее: каждое государство живет по собственным законам, и встраивать его в альянс нужно с учетом всех нюансов. Администрация альянса выступила в роли Франкенштейна, создав своими руками чудовище, которым невозможно управлять, но нужно постоянно кормить — деньгами.

Для этого краеугольным камнем политики НАТО сделала концепцию «сдерживания России», которая, в свою очередь, выстроена вокруг мифа о «российской угрозе». Этот миф вот уже более пяти лет эксплуатируется альянсом для, во-первых, расширения своего военного присутствия в Балтийском регионе за счет ротации подразделений и, во-вторых, для выкачивания денег из государственных бюджетов союзников.

И, поскольку основной угрозой безопасности Европы и США альянс сегодня видит гипотетический конфликт с Россией, значительная часть этих денег сейчас уходит на обеспечение возможности быстро перебросить большое количество войск и военной техники к границам России. Однако, как уже неоднократно становилось ясно во время учений, европейские страны не могут беспрепятственно пропускать колонны без проверок на границах, которые иногда занимают до двух недель.

Так что ни о какой «скорости» и «мобильности» говорить не приходится. Причем проблема эта из разряда неразрешимых: в НАТО нет плана по преодолению пограничных сложностей, а европейские члены альянса не готовы давать Брюсселю карт-бланш на свободное перемещение по их территориям.

Так что, даже если раньше в штаб-квартире НАТО были готовы тратить миллиарды долларов на содержание машины альянса ради уверенности в лояльности европейских партнеров, то теперь катастрофическая невыгодность такого подхода становится очевидной. Кроме того, все больше политиков и экспертов на Западе сходятся во мнении, что расширение НАТО на восток было «роковой и трагической ошибкой», как выразился в прошлом году Bloomberg: этот шаг не только качнул маятник роста напряженности в мире, но и лишил многие европейские страны — в основном самые небогатые — возможности развиваться, заставив их вкладывать все свободные средства в оборону.