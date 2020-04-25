Звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко скончался в США

Москва, 25 апреля. Американский актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщило издание TNZ со ссылкой на семью актера.

Отмечается, что звезда фильма «Запретная зона» несколько дней не выходил на связь с родственниками. Его тело было обнаружено 22 апреля в собственном доме в американском городе Дейтона-Бич. Правоохранители провели осмотр и не обнаружили следов, которые могли бы указывать на насильственную смерть. Точную причину гибели предстоит установить специалистам, передает «Вечерняя Москва».

Друзья и родственники Дьяченко утверждают, что мужчина не жаловался на здоровье и находился в прекрасной физической форме.

Дмитрий Дьяченко родился в Сан-Франциско в семье украинского эмигранта. Свой творческий путь актер начал в 1997 году. Отечественному и зарубежному зрителю он известен благодаря своим ролям в фильмах «Запретная зона», «Солдат Джейн», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», комедии «Напряги извилины», а также зарубежных сериалах «Крутой Уокер», «Сыны анархии», «C.S.I. Место преступления — Майами».