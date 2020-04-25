Минск, 25 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился сажать деревья в Чернобыльской зоне в рамках республиканского субботника. Об этом сообщили в пресс-службе президента Белоруссии.

«В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что Лукашенко решил принять участие в работах на территории национального парка «Припятский», поскольку в этом году его поездка совпала с субботником, пишет «Ридус». В общей сложности бригада белорусского лидера высадила восемь тысяч саженцев сосны на площади полтора гектара.

В ходе общения с журналистами Лукашенко отметил, что субботники стали давней традицией в Белоруссии, поэтому в текущем году ее решили сохранить, несмотря на пандемию коронавируса. Посадку деревьев президент Белоруссии назвал вкладом в экологию и заботой о природе.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Около 50 человек умерли от причин, непосредственно связанных с аварией. По некоторым оценкам, еще до четырех тысяч могли скончаться от отдаленных последствий облучения.

Ранее в Чернобыльской зоне на территории Украины начались лесные пожары. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти контролируют ситуацию в Чернобыле, и призвал граждан не поддаваться панике.