Эпидемиолог Ершов назвал сроки завершения пандемии коронавируса в России

Москва, 25 апреля. Эпидемиолог Феликс Ершов назвал сроки, когда столичные регионы преодолеют плато по коронавирусу, и можно будет снимать меры ограничения.

В Москве уже третий день показатели плато — количество заболевших не растет, пояснил руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

«В России точкой отсчета была Москва, а потом коронавирус пополз по всей стране. До сих пор данные по Москве — это половина общероссийских, затем идут Московская область, Санкт-Петербург и регионы», — сказал он в эфире НСН.

Ершов назвал жесткие меры самоизоляции в столице причиной спада заболеваемости в Московском регионе и похвалил мэра Сергея Собянина. Академик подчеркнул, что карантин стал тяжелым испытанием для всех россиян.

«Думаю, в Москве можно было бы частично снять карантин. Не полностью, а вводить постепенные послабления, как в Калининграде, сделать это в начале мая, может быть, подождать еще неделю. Но на это надо решаться», — подчеркнул эксперт.

Он призвал главы регионов вводить жесткие ограничительные меры при росте заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Феликс Ершов напомнил, что коронавирус отличается высокой способностью заражать людей, однако смертность от коронавируса низкая. В Италии, к примеру, она находится на уровне 9%, в США — 2%, в России — 1% и меньше.

«Думаю, в июне коронавирус в России уже закончится. К лету «корона» уйдет», — резюмировал академик.

Ранее российская телеведущая и доктор Елена Малышева заявила о готовности Москвы к смягчению карантинных мер, введенных в городе из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Малышева спрогнозировала срок отмены карантинных мер в столице во время прямого эфира в соцсети Instagram. Доктор указала, что власти дали возможность медучреждениям подготовиться к пиковой нагрузке, к настоящему моменту медицина в столице «более чем готова».