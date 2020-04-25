Москва, 25 апреля. Эпидемия коронавируса привела к кризису, в результате чего нынешние показатели мировой экономики стали худшими со времен Второй мировой войны. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин.

По его словам, мир переживает кризис, который затронул все страны. Орешкин отметил, что в настоящее время высокими темпами растет безработица, что нанесет серьезный удар по мировому ВВП.

«Падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008-2009 годов, по сути, это кризис таких объемов впервые со Времен второй мировой войны», — пояснил он.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество подтвержденных случаев коронавируса во всем мире достигает 2,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 190 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 68 тысяч случаев заражения, 615 человек умерли. Более пяти тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.