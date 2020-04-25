Жители Бенгази вышли на митинг в поддержку инициатив Хафтара

Бенгази, 25 апреля. Население Бенгази вышло на митинг для поддержки Верховного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. Кроме того, граждане североафриканского государства выражают недовольство оккупационным «правительством» Файеза Сарраджа в Триполи, которое опирается на незаконные вооруженные формирования и сирийских террористов-наемников, привезенных в Ливию Турцией.

Стоит отметить, что накануне председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех заявил о необходимости создания Президентского совета, его идею поддержал командующий ЛНА Халифа Хафтар. Также он призвал ливийское население проявить гражданскую позицию и определиться, какая им нужна власть, чтобы страна как можно скорее начала процесс восстановления и нормализации дел.

По словам командующего ЛНА, Ливия в настоящее время является оплотом для различных террористических группировок из-за деятельности так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Также он подчеркнул, что будет всячески отстаивать интересы ливийских граждан, пресекая преступления джихадистов, захвативших Триполи и ближайшие к нему населенные пункты, пока все преступники и террористы не будут уничтожены или не покинут территорию страны.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о массовой поддержке со стороны ливийских племен и жителей североафриканского государства позиции фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара. Об этом свидетельствуют шествия ливийцев, выступивших за освобождение страны от террористов и объединение ради восстановления мирной жизни.

Напомним, из-за деятельности турецких властей, осуществляющих регулярную переброску наемников из сирийского Идлиба в Ливию, ливийская столица превратилась в террористический рассадник, где бесчинствуют члены запрещенных в России террористических организаций, таких как «Исламское государство»1, «Братья-мусульмане»1 и «Аль-Каида»1. За счет джихадистов, завербованных в Сирии, Анкара пополняет ряды незаконных вооруженных группировок ПНС, а также поставляет им в обход эмбарго ООН оружие и боевую технику, что создает напряженность и усугубляет внутриливийский кризис.

1 Организация запрещена на территории РФ.