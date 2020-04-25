Кудрин оценил длительность последствий кризиса для бюджетной системы

Москва, 25 апреля. Последствия коронакризиса для бюджетной системы России могут длиться от двух до четырех лет. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в фильме «Опасный вирус. Экономика», вышедшем на канале «Россия-1».

Он допустил трату средств Фонда национального благосостояния в условиях продолжающейся эпидемии коронавируса.

«В этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда, если это будет половина или чуть больше половины — нестрашно», — заявил Кудрин.

По его словам, эти средства должны быть растянуты минимум на три года, затем государство сможет занимать деньги на рынках, чтобы помогать бюджету.

«Если хватит этих средств на два года с учетом остроты этого кризиса — тоже нестрашно, потом бюджет спокойно сможет и заимствовать больше некоторое время. Последствия и для бюджетной системы растянутся на два-три, может, четыре года», — отметил глава Счетной палаты.

Он также добавил, что для сохранения расходов бюджета в текущем году потребуется 2 трлн рублей заимствований и столько же из Фонда национального благосостояния.