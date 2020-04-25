Волочкова собралась побороть коронавирус с помощью острого перца

Москва, 25 апреля. Известная балерина Анастасия Волочкова раскрыла необычный способ борьбы с коронавирусом. Танцовщица рассказала, что каждый день ест острый перец.

По словам Волочковой, этот продукт очень полезен для организма и особенно для кишечника, где находится большое количество разнообразных бактерий.

«Красный перец препятствует развитию болезнетворных микроорганизмов, вредящих организму. Когда едите перчик, кишечник начинает работать как часы», — уверена балерина.

Также танцовщица считает, что перец обогащает кровь полезными веществами и помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями. Кроме того, балерина отметила, что перец — это низкокалорийный продукт, помогающий не располнеть во время самоизоляции.

Сама Волочкова призналась, что ест перец три раза в день. Она может съесть целый стручок или употребляет свой любимый суп том-ям, в который как раз добавляют острый перец.

«Мои друзья говорят, что, когда они поднимают крышку кастрюли, у них округляются глаза. А мне очень нравится: вкусно и полезно», — поделилась Волочкова.

Суп для балерины готовит помощница по хозяйству Лола, которая знает, сколько именно перца класть в том-ям.

«Я всегда говорю: «Давай больше, он убивает всю заразу в организме, в том числе и коронавирус», — рассказала танцовщица.

Кроме того, для укрепления иммунитета балерина не забывает каждый день париться в бане и окунаться в купель с ледяной водой.

Отметим, что ранее заслуженный российский врач и депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал употребление продуктов, которые укрепляют иммунитет, единственным способом защиты от коронавируса. Он признался, что сам любит съесть десять стручков острого перца.