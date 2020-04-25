ФАН инициирует проверку «Альянса врачей» в СК за фейк о смертности от коронавируса в России

Руководитель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева публикует недостоверную информацию о смертности в результате развития коронавирусной инфекции (COVID-19). Своими действиями она нарушает закон и влечет возникновение паники населения, поэтому Федеральное агентство новостей инициирует проверку ее слов уполномоченными органами.

Скандально известная глава «Альянса врачей» Васильева ранее вызывала интерес Следственного комитета в связи с распространением информации о недостатке средств индивидуальной защиты (СИЗ) в медучреждениях. Не осознавая негативных последствий для общества, руководитель профсоюза решила пойти дальше и распространила еще один фейк — об искажении статистики смертности в России в связи с коронавирусом.

Подмена понятий Васильевой

В своей передаче «Дефибриллятор» на YouTube-канале профсоюза Васильева сообщила, что власти намеренно скрывают смерти от коронавирусной инфекции, выставляя их гибелью от других заболеваний. Глава «Альянса врачей» уверяет, что за проявлением внебольничной пневмонии скрывается коронавирус, поэтому в России фиксируется высокий процент заболеваемости COVID-19 у молодых людей, в отличие от Италии и США.

«На первый план выступает внебольничная пневмония. И, как вы заметили, многие источники пишут, что у нас очень высокая смертность у молодых людей. Почему? Да все очень просто. Дело в том, что причину смерти у пожилых людей можно, извините, списать на иные заболевания и другие патологии. У пожилых их значительно больше, чем у молодых людей. У молодых придумать что-то значительно сложнее. Поэтому у нас происходит подмена понятий», — сообщила глава альянса.

По мнению Васильевой, погибшим от коронавирусной инфекции пожилым людям в заключении указывают причиной смерти сопутствующие заболевания. У молодых людей таких заболеваний намного меньше, поэтому скрыть наличие COVID-19 сложнее. Так и формируются показатели официальной статистики с низким процентом смертности от коронавируса и высоким показателем заболеваемости у молодых, уверяет Васильева.

«У нас смертность более высокая у молодых людей, потому что у них нет сопутствующих заболеваний, которые можно записать. А тем, кто умирает от других осложнений коронавирусной инфекции, конечно, записывают другие посмертные диагнозы. И эта подмена понятий продуцирует совершенно другие показатели смертности, отличные от глобальной статистики. У них ложь порождает другую ложь. Ни к чему хорошему это не приведет. Я не сомневаюсь, что через некоторое время мы увидим увеличение смертности по другим заболеваниям. Потому что она же должна куда-то деться, эта смертность», — считает руководитель профсоюза.

Несмотря на видеоформат обращения к населению, Васильева в подкрепление своих слов об искажении статистики смертности в России от коронавируса не приводит никаких доказательств. Столь резонансная информация доводится до зрителей голословно, без статистики по заболеваемости и смертности, без фактических данных, которые позволили бы показать правдивость ее заключения.

Очередной фейк «Альянса врачей»

Представленная Васильевой информация является недостоверной и влечет возникновение паники населения. Согласно данным Роспотребнадзора, в России с начала года зафиксировано более 6,5 тысячи заболевших внебольничной пневмонией. Данный показатель несущественно выше аналогичного показателя за 2019 год — более 5 тысяч случаев. При этом пик заболеваемости приходится на январь, а 40% заболевших — дети и подростки в возрасте до 17 лет. Данная группа населения, согласно общемировой и российской статистике по коронавирусу, меньше всего подвержена заражению COVID-19.

Внебольничная пневмония ввиду схожести симптомов заболевания с коронавирусом еще в начале 2020 года была взята на усиленный контроль. Согласно постановлению главного санитарного врача России Поповой А. Ю., в отношении всех больных с пневмонией и даже с признаками ОРВИ с учетом эпидемиологического анамнеза проводятся лабораторные исследования на COVID-19.

Контролем над соблюдением данного постановления занимается министерство здравоохранения, которое сообщило о наличии системы учета информации о заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией, интегрированной в ЕГИСЗ. Оператором информационной системы выступает само ведомство, поэтому возможность искажения статистики заболеваемости практически исключена, сообщается на официальном сайте Минздрава.

Озвученная Васильевой информация о занижении смертности от коронавируса путем подмены причин гибели заболевших также не выдерживает критики, если учитывать особенную процедуру захоронения инфицированных COVID-19. Главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова ранее сообщала, что умершие от коронавируса больные либо кремируются, либо погребаются в герметично запаянных цинковых гробах. Прощание родственников с погибшим не проводится, чтобы не допустить распространения инфекции. Скрыть от родственников и уполномоченных органов причину смерти человека в результате коронавируса попросту невозможно.

Другими словами, озвученные руководителем «Альянса врачей» Анастасией Васильевой голословные сведения, не подкрепленные доказательствами, являются недостоверными и должны быть рассмотрены правоохранительными органами ввиду создания паники, угрожающей жизни и здоровью граждан.

Создание паники и нарушение закона Васильевой

Пандемия коронавируса стала для главы медицинского профсоюза благодатной темой в рамках повышения своей популярности. При помощи создания фейков и шумихи вокруг отсутствия СИЗ в медучреждениях, искажения статистики заболеваемости и смертности она попыталась улучшить свою медийную репутацию. Для этого Васильева осуществила сбор средств на нужды медиков и лично, нарушая предписания мэра Москвы об изоляции, доставляет СИЗ в больницы, причем даже в те, которые в этом не нуждаются.

Использование волнующей население темы коронавируса в личных целях глава альянса уже вызвало негодование работников медицинской сферы, призвавших ее остановить «вирусный терроризм» и не мешать врачам в спасении людей.

В попытке доказать свою эффективность Васильева даже использовала недостоверную информацию о сотрудничестве с ФСБ, сообщив о просьбе ведомства собрать цифры и факты о нехватке СИЗ в российских больницах. Данная информация была опровергнута представителем ведомства. ФСБ, как и другие государственные органы и службы, действует по четкому регламенту в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Целью публикации недостоверной информации для Васильевой служат создание шумихи и привлечение внимания к своей персоне. Несколько подтвержденных инцидентов публикации фейков и просьбы медицинского сообщества к «Альянсу врачей» не мешать работе медиков являются ярким показателем результативности и пользы профсоюза.

Подобная деятельность Васильевой влечет негативные последствия для общества, создает атмосферу паники и недоверия к власти, принимающей необходимые меры для борьбы с коронавирусной инфекцией.

В действиях руководителя «Альянса врачей» Анастасии Васильевой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).

Редакция ФАН подготовит и отправит соответствующие обращения в уполномоченные органы для проведения тщательной проверки и вынесения законного решения относительно действий Анастасии Васильевой.