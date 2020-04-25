СК РФ назвал предварительные причины жесткой посадки Ми-26 на Ямале

Ханты-Мансийск, 25 апреля. Жесткая посадка вертолета Ми-26 в Ямало-Ненецком автономном округе произошла из-за вибрации правого двигателя. Вертолет коснулся снега хвостом и завалился на правый борт. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-26 авиакомпании «Абакан Авиа» с восемью пассажирами на борту совершил жесткую посадку на вертолетной площадке месторождения «Русское» в Тазовском районе. В результате чрезвычайного происшествия пострадали шесть человек. К месту инцидента выехали представители следствия.

«Воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, при этом произошло касание хвостовой балки о снег и последующее заваливание на правый борт», — говорится в сообщении.

Вертолет следовал из Нового Уренгоя на Ванкорское месторождение в Красноярском крае. Всего на борту находились восемь человек, в том числе четыре члена экипажа.

На месте аварии работают представители СК, полиции, а также спасатели. В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших, оценивается сумма причиненного ущерба. По факту случившегося назначена проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.