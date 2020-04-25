Полуобнаженная Чехова под постельным фото поразмышляла об отсутствии близости в мире

Москва, 25 апреля. Известная телеведущая Анфиса Чехова посетовала на отсутствие близости во всем мире. Новый пост теледива опубликовала в своем профиле в Instagram.

Телеведущая решила поразмышлять на философскую тему. По мнению Чеховой, близость находится в абсолютном дефиците. Чехова подкрепила свой комментарий полуобнаженной фотографией с одеялом. Она добавила, что это не зависит от пандемии коронавирусной инфекции.

Анфиса Чехова считает, что люди боятся быть отвергнутыми и не хотят сталкиваться лицом к лицу с не самыми приятными сторонами друг друга. По ее словам, у многих есть тысячи приятелей в социальных сетях, однако нет людей, с которыми можно поделиться откровенными мыслями, чувствами и переживаниями. Попытки избегать близости Чехова бегом от самого себя и своей «суперсилы».

«Все в этом мире лишь в близком взаимодействии с другими перестает быть пустым и обретает свою силу!» — написала телеведущая.

Некоторые фолловеры согласились с размышлениями теледивы. Но некоторые подписчики отметили, что не обязательно открываться людям, чтобы заполнить внутреннюю пустоту.

«Не уверена, что избегание близости — это бег от себя, просто не хочу, чтобы мне кто-то в душу наплевал, это охрана своего я. А наедине с собой я останусь собой», — заметила g.giulchatai. «Согласна полностью! Очень правильные слова!» — считает radmila_don_pedro. «Это большая удача встретить близкого человека», — добавила aliia.turlubekova. «И это очень прискорбно — осознавать, что мир состоит уже из отсутствия искренности и близости во всем ее понимании», — поддержала brilliant.dasha.

Ранее Чехова настоятельно порекомендовала россиянкам наряжаться даже на карантине. Иначе, по ее мнению, пары могут столкнуться с проблемами в отношениях. Телеведущая в одном из своих постов в Instagram заявила, что самая большая ошибка, которую совершают замужние женщины или девушки, живущие с любимыми, — наряжаются лишь на выход, а дома носят «застиранные футболки, треники, удобные халаты».