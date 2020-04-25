Украинские нацисты хотят снести памятник Ватутину после Дня Победы

Хотя на Украине уже полтора месяца действует жесткий карантин, а «партия войны» формально отстранена от власти, попытки завершить «декоммунизацию» страны продолжаются. В последние две недели нацистские группировки «Основа майбутнего» (С14) и «Демократическая сокира» ведут в соцсетях активную кампанию по сбору подписей за снос памятника генералу Ватутину — освободителю Киева от фашистов. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из украинской столицы.

Год назад, после победы «прогрессивных сил» во главе с Владимиром Зеленским, многим казалось, что термины «декоммунизация», «снос памятников» или «герои УПА1 (организация запрещена на территории России)» вскоре навсегда уйдут из украинской политической повестки. Но ничего подобного не случилось — спустя год после победы новой власти в разных областях страны снесли несколько бюстов и памятников советским военачальникам, а на сайте Киевского городского совета идет сбор подписей за снос памятника генералу СССР Николаю Ватутину. На данный момент, как убедился ФАН, собрано 7230 подписей. Для того, чтобы вопрос попал на рассмотрение депутатов Киевсовета, вандалам необходимо собрать 10 тысяч автографов до 15 мая.

«По состоянию на сегодня в Мариинском парке, прямо перед Верховной радой Украины, до сих пор стоит памятник одному из оккупантов и украиноненавистников», — говорится в петиции, поданной активистом ультраправых организаций Вадимом Поздняковым.

Он подчеркивает, что «монумент нарушает общественное спокойствие и уже не раз становился объектом, против которого проводились акции патриотическими организациями». В то же время радикал отметил, что «под постаментом может находиться могила Ватутина, поэтому демонтаж должен пройти цивилизованно, с последующим перезахоронением останков генерала на кладбище». Ранее Позднякову и его единомышленникам уже удалось добиться официального сноса бюста маршала Победы Георгия Жукова в городке Яготин в Киевской области. Параллельно со сносом памятника Ватутину националисты ведут борьбу за снос памятника Жукову в Харькове.

Для того, чтобы привлечь побольше подписей под петицией, неонацисты из «Основы майбутнего» (так ныне именует себя группировка С14) и «Демсокиры» дают своим приспешникам «историческую справку» о генерале Ватутине. У нормальных историков такая «справка» способна вызвать инфаркт — из-за запредельного уровня лжи. Но на Украине теперь мастерски научились переписывать историю, даже относительно недавнюю.

«Ватутин — человек, который в 1920-м пошел добровольцем в Советскую армию, воевал против армии УНР и повстанцев Холодного Яра. Несколько позже он вместе с немцами начал Вторую мировую войну (!) общей аннексией Польши. А во время вторжения немцев на Украину отличился огромными человеческими потерями в ходе форсирования Днепра. Тогда в бой под страхом расстрела посылали юношей 16-18 лет без оружия (!). Более полумиллиона украинцев за два месяца погибло под командованием «великого полководца». Большинство этих потерь, как впоследствии признали многие военные и историки, были «абсолютно нелогичными, бессмысленными, преступно недопустимыми». Единственной положительной страницей в жизни Ватутина была его ликвидация бойцами УПА», — пишут киевские неонацисты в «исторической справке».

После чего радикалы задают вопрос своим сторонникам.

«Скажите, достоин ли такой человек памятника в центре столицы, да еще с абсурдной подписью «От украинского народа»? Нормально, когда настоящие герои, такие как [деятель украинского националистического движения 1920–1938 годов Евгений] Коновалец или [член ОУН (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН), затем ОУН(б), в 1944-1950 годах главнокомандующий «Украинской повстанческой армией» (ОУН-УПА) (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН) Роман] Шухевич, не имеют в Киеве ни одного постамента? Если у вас есть чувство исторической справедливости, подпишите петицию. Верим, что на месте Ватутина будет стоять памятник настоящему украинскому герою».

Нормальных, не оболваненных пропагандой киевлян передергивает от самой мысли о том, что монумент генералу — освободителю Киева, стоящий на его могиле, могут снести. Проходя мимо памятника, корреспондент ФАН не раз видел, как люди кладут на постамент живые цветы. Впрочем, в основном это киевляне старшего возраста. Совсем молодые горожане, как правило, понятия не имеют, кто такой Ватутин, ведь в школах им преподают историю Второй мировой в крайне извращенном виде. Поэтому вокруг памятника-могилы иногда ездят скейтеры, и их, увы, никто не гоняет.

Тем временем сменщик Вятровича на посту главы Института нацпамяти Антон Дробович уже анонсировал снос памятника Ватутину — впрочем, пока без объявления даты. Как написал в соцсетях депутат Верховной рады Макс Бужанский, Дробович объявил, что «ведет переговоры с родственниками Ватутина на предмет перезахоронения генерала». Эксперты говорят, что в случае, если потомки генерала дадут добро на перенос памятника, а петиция наберет необходимые 10 тысяч голосов, это позволит убрать его из Мариинского парка уже в мае-июне.

При этом памятник Ватутину не подпадает под закон о «декоммунизации», ведь партийных должностей в СССР освободитель Киева никогда не занимал (об этом не раз говорил и сам глава Института нацпамяти). Тем не менее украинские нацисты считают генерала одним из главных своих врагов, в том числе потому, что на счету героя Второй мировой несколько тысяч уничтоженных предателей из ОУН-УПА. Поэтому нацисты намерены добиться права снести монумент уже в мае, вскоре после 75-летия Победы.

Напомним, в последние два года националистам удалось снести как минимум три бюста Ватутина в Черниговской, Полтавской и Сумской областях. Но монумент в центре Киева остается для них главным раздражителем — радикалы уже неоднократно обливали его красной и зеленой красками. В последний раз подобный инцидент случился 20 января, причем 19-летний радикал, который это сделал, не получил никакого наказания.

Украинские эксперты и политологи уверены, что «накат» на памятники героям Второй мировой сохранится на Украине и при власти Зеленского. Потому что такова стратегия США, которые поставили задачу сделать из Украины «страну-лимитрофа без национальной памяти». Член украинской непарламентской партии «Союз левых сил» Александр Голуб считает, что продолжение на Украине войны с памятниками Второй мировой не рецидив идиотизма, а целенаправленная и четко продуманная стратегия.

«Эта стратегия, изначально разработанная в Вашингтоне, направлена на переписывание истории, на массовую перекодировку ценностей, на разворот всей страны в позицию агрессивной анти-России, — заявил он. — Задачи, поставленные перед Украиной еще до переворота 2014-го, не сняты Западом с повестки дня. Киевский режим понимает, что будет иметь поддержку Запада ровно до тех пор, пока будет следовать в фарватере антиисторических трендов. Поэтому у Зеленского и его команды нет никаких причин, чтобы противостоять вандализму. К тому же у нынешней власти нет ни знания истории, ни моральных ориентиров, которые могли бы помочь в принятии правильных решений».

С Голубом полностью согласен и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

«Украинская власть и президент Зеленский заняты вопросами элементарного выживания страны, поэтому историю они отдали на откуп националистам. А чтобы построить новое общество, нужно сначала уничтожить историческую память и внедрить в сознание украинцев новый миф, построенный на абсолютной лжи».

Эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев пояснил, что власть Владимира Зеленского предпочитает «непротивление злу насилием», то есть не противится самым наглым выходкам нацистских радикалов, потому что откровенно боится их злить.

«Зеленского и его команду до дрожи пугают возможные «антикапитуляционные», «языковые» и другие митинги на майдане и Банковой, в ходе которых националисты могут применить силу даже против президента. У Зеленского же нет стопроцентной уверенности в лояльности силовиков. Поэтому гарант предпочитает не злить радикалов, позволяя им делать что вздумается в сфере исторической памяти».

Кроме того, считает Богатырев, на отношение нынешних властей к акциям нацистов против памятников Ватутину и Жукову влияет их собственное неоднозначное восприятие всего, что связано с историей, идеологией и нацпамятью.

«Для «слуг народа» эти сферы жизни не имеют большого значения. Нынешние лидеры Украины сформировались как личности в 1990-е, и они твердо убеждены, что ценность имеют только деньги и другие материальные блага. К сожалению, в своем отношении к культуре, идеологии, исторической памяти они чистые нигилисты», — отметил эксперт.

А глава Центра изучения украинской политики Максим Семенов выразил мнение, что агрессивные действия нацистов обусловлены равнодушием не только украинской власти, но и многих простых украинцев.

«Отношение власти к выходкам радикалов объясняется несколькими причинами. Во-первых, власть после переворота 2014-го утратила легитимность и монополию на насилие. Кто теперь будет защищать памятники — преданные властью на Майдане милиционеры? — задается вопросом он. — Во-вторых, есть сформированная западноукраинскими идеологами (и поддержанная многими украинцами) политика «отказа от всего советского и русского». Так что сносы памятников многие граждане либо молчаливо одобряют, либо относятся нейтрально. А тех, кто выступает против, тут же записывают в «сепаратисты». А что делают на Украине с сепаратистами, мы все видели и в Донбассе, и в Одессе 2 мая 2014-го. Так что главную роль в переписывании истории играет прежде всего внутреннее согласие граждан с политиками и идеологами, идущими на поводу у Госдепартамента США».

1 Организация запрещена на территории РФ.