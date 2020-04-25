Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16 в небе над Балтийским морем

Калининград, 25 апреля. Истребители морской авиации Балтийского флота идентифицировали и сопроводили самолет F-16 ВВС Бельгии, который осуществлял полет у российских границ. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

По данным ведомства, авиация Балтийского флота выполняла плановые полеты над нейтральными водами Балтики, в ходе которых была зафиксирована воздушная цель, двигавшаяся к границам России. Для идентификации цели в небо были подняты два истребителя Су-27 морской авиации БФ.

«Летчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение», — говорится в сообщении.

Позднее самолет ВВС Бельгии изменил траекторию своего движения, после чего российские истребители продолжили выполнение плановых учебно-боевых задач.