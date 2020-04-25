Ушла из жизни главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Москва, 25 апреля. Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова. О ее смерти продюсер Иосиф Пригожин сообщил на своей странице в Instagram.

«За что Всевышний забирает от нас хороших людей? Юля Ларионова была добрейшим человеком, профессионалом своего дела», — рассказал он.

Продюсер отметил, что Ларионова долгие годы работала на «Русском радио» и преданно относилась к своему делу.

«Светлая память и искренние соболезнования родным и близким», — написал Пригожин.

Соболезнования по поводу смерти Ларионовой в комментариях выразили и другие российские звезды.

«Не могу поверить», — написала певица Лолита Милявская.

«Она была невероятная и порядочная. Добрейшей души человек», — ответил ей Пригожин.

«Это просто ужасно! Царствия ей небесного!» — поделилась эмоциями супруга продюсера певица Валерия.

«Невозможно поверить», — прокомментировала продюсер Яна Рудковская.

Причина смерти Ларионовой не уточняется. Также пока не известно, когда состоятся похороны. На «Русском радио» сообщение о кончине главного редактора пока не прокомментировали.

Юлия Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио». Ларионова лично прослушивала хиты поп-исполнителей и решала, включать ли их в плейлист радиостанции, пишут «Известия».