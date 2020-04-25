Эксперты дали советы по выбору автомобильных шин

Москва, 25 апреля. Автоэксперты поделились советами по подбору качественных шин для автомобиля. При выборе покрышек необходимо обращать внимание на производителя и категорию резины, потому что экономия в данном вопросе может привести к печальным последствиям. Об этом рассказал заместитель главного редактора портала Motor1 Юрий Урюков.

Внимательность нужно проявлять при выборе не только летних, но и зимних шин. Традиционно считается, что зима — это самое опасное время года для автомобилистов, однако летом тоже можно столкнуться с рядом нюансов.

«Автомобиль может всплывать в сырую погоду. Это также высокие скорости и более высокие требования к торможению», — пояснил Урюков.

По словам эксперта, нужно ориентироваться на средний ценовой сегмент и избегать неизвестных производителей, в том числе из Поднебесной. Лучше всего покупать резину от известных брендов, которые уже имеют солидную репутацию на рынке. Также не стоит пренебрегать осмотром купленного товара, который даже в новом виде может иметь различные дефекты.

«Нужно смотреть, чтобы покрышки были свежие, а также обращать внимание на условия их хранения. Перед покупкой следует проверить корд и состояние протектора», — подчеркнул эксперт.

Автоэксперт Вячеслав Субботин посоветовал обратить внимание на отечественных производителей, передает «НьюИнформ».

«Обращать внимание также следует на иностранные компании, которые производят покрышки у нас в стране. Например, Nokian. Они делают хорошие и относительно недорогие шины», — сказал специалист.

Субботин обратил внимание на то, что лучше обходить стороной шины от китайских производителей, потому что они, как правило, имеют плохие тормозные свойства. Он также посоветовал, не экономить на шинах для своей машины, потому что покупка качественной резины существенно снижает риски ДТП.