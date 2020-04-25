США готовят новых боевиков в Сирии для охраны краденой нефти и войн в арабских странах

США создают на подконтрольной им территории в Сирии новое незаконное вооруженное формирование. Подробнее о том, как и зачем американцы набирают новых наемников — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Новые проамериканские боевики

По информации Центра документирования нарушений в Сирии (VDC), на американской базе в населенном пункте Шаддади (провинция Хасака) ведут запись местных жителей и бойцов курдских вооруженных группировок на курсы подготовки нового бандформирования.

Подготовка должна продлиться два с половиной месяца. Новобранцев будут обучать на территории военной базы США в сирийской Хасаке «Аш-Шаддади». Жалование новоявленным боевикам американские силы платят щедрое - 350 долларов в месяц. Сообщается, что к настоящему времени американцам удалось набрать порядка 800 бойцов. Новых наемников покровители из США решили разбить на три группы, у каждой из которых будут свои задачи.

Дислоцироваться уже обученные ведению боя наемники будут в районе нефтяного месторождения «Аль-Омар» к югу от Дейр-эз-Зора, которое находится под контролем США. Второй точкой станет западный берег реки Евфрат, неподалеку от зон контроля Сирийской арабской армии (САА).

Американские силы работают над тем, чтобы создать своего рода конкурента для курдских вооруженных формирований (SDF), оккупирующих с подачи США в настоящее земли к востоку от Евфрата. На этот раз американцы решили сосредоточиться в основном на этническом арабском населении, чтобы попытаться укрепиться на контролируемых ими территориях.

Наемники на смену США

Политолог, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заявил, что с помощью вооруженных наемников США смогут заменить свой военный контингент на Ближнем Востоке, о выводе которого говорит Белый дом. Соответствующим мнением эксперт поделился с ФАН.

«Это отлично ложится в общее русло политики [Дональда] Трампа относительно того, что американские солдаты должны уйти с Ближнего Востока. Он демонстрирует своим избирателям, что он решил убрать воинский контингент из региона. Но, естественно, контингенту нужно кем-то заменить, поэтому идет отбор среди местного населения. Условия для этого наилучшие, так как желающих в армейские ряды будет очень много», — считает собеседник агентства.

Бредихин уверен, что американцы решили создать некую альтернативу курдам, с которыми сотрудничать не так уж и просто. Новые формирования можно вместо курдов отправлять на нефтяные месторождения, расположенные на территории, подконтрольной США.

«Учитывая, что курды довольно непредсказуемы. С ними можно то договариваться, то они наоборот — могут предавать. Это было проверено не только США, но и другими странами. К тому же, у США есть желания сформировать подразделения, которые напрямую будут зависеть от Америки, которые факт своего существования смогут оправдывать лишь американской «крышей» и американскими зарплатами. Это можно рассматривать как замену курдам. В дальнейшем эти формирования вполне могут быть переданы на месторождения на территории Сирии и Ирака, которые по настоящее время находятся под контролем США», — отметил Бредихин.

По мнению политолога, наемников отбирают преимущественно из арабского населения, чтобы в будущем эффективно использовать их как боевиков в военных авантюрах в других арабских странах.