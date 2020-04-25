Бредихин обвинил Зеленского в измене своим избирателям, назвав его «преемником Порошенко»

Действующий президент Украины Владимир Зеленский является прямым продолжателем политики своего предшественника, Петра Порошенко, а потому большую часть критики, которая льется в адрес «шоколадного короля», со всей ответственностью можно записать и на его счет. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на интервью первого украинского президента Леонида Кравчука, в котором тот унизил Порошенко, заявив об отсутствии у него каких-либо моральных прав на критику своего «сменщика» и назвав бывшего президента Украины виновником разрухи в стране. По мнению подписанта Беловежских соглашений, весь тот «букет» проблем, с которым приходится носиться сейчас Зеленскому, бережно нарвал и составил сам олигарх в период своего нахождения на высшем государственном посту. Среди «достижений» «шоколадного короля», с которыми сейчас приходится иметь дело действующему президенту, Кравчук назвал развязывание войны в Донбассе, создание масштабной системы коррупции и «окончательное обнищание» населения.

«Дела Зеленского показали, что он в полном смысле этого слова является преемником Порошенко и реализует его предвыборные обещания, — уверен Бредихин. — Причем про свои собственные [предвыборные обещания], за которые год назад проголосовало большинство населения страны, он предпочел забыть. Мы не видим ни усиления экономики, ни возвращения украинцев на родину, ни социального развития».

Собеседник ФАН согласился с оценкой Кравчука периода правления Порошенко — в нем действительно было все перечисленное первым украинским президентом. Но политолог отметил, что тот забыл упомянуть, пожалуй, самое страшное из «достижений» «шоколадного короля» — сокращение численности населения страны (сбежавшего, отделившегося и погибшего) практически на треть.

Эксперт также раскрыл возможную мотивацию Кравчука делать подобного рода заявления — по его словам, создавая себе имидж авторитетного наблюдателя «над схваткой», уже немолодой политик рассчитывает получить солидный пост в каких-нибудь наднациональных организациях: как в рамках постсоветского пространства, так и в рамках сотрудничества Украины с Европейским союзом.

Бредихин заявил, что признает моральное право Кравчука критиковать президентство Порошенко — по словам собеседника ФАН, в начале 90-х, при всех тех сложностях, с которыми столкнулось украинское государство в первые годы своей независимости, его международное положение, а также благосостояние населения были не в пример лучше, чем в «порошенковские» времена.