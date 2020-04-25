Сирия, 25 апреля. США создают новую группировку для контроля за ситуацией в Восточной Сирии. Неизвестные совершили нападение на штаб-квартиру ХТШ в городе Идлиб. Сирийцы организовали митинги в городе Мареа на севере Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков в южной части Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась атаке неизвестных в городе Идлиб.

Курдские вооруженные группировки: лишились трех своих боевиков в результате взрыва у города Ас-Суса на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции и протурецкие силы: столкнулись с протестами жителей в городе Мареа на севере Алеппо; задержали 70-летнего мужчину в пригороде Африна.

Соединенные Штаты: формируют новую арабскую группировку в провинции Хасака.

Провинция Алеппо

Состоялись протестные акции в городе Мареа в северной части Алеппо. Согласно информации новостного агентства Al Nour, в них приняли участие жители, недовольные политикой администрации, подконтрольной поддерживаемым Турцией вооруженным формированиям. Демонстранты заявили о возросших масштабах коррупции среди местных властей. Напомним, населенный пункт находится в оккупации «Сирийской национальной армии».

Тем временем на северо-западе провинции не прекращаются аресты гражданских лиц протурецкими боевиками. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что в пригороде Африна Шейх аль-Хадид был задержан 70-летний пожилой мужчина по имени Фаузи Ахмад Дагли. О его местонахождении на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Дейр-эз-Зор

Произошел взрыв в городе Ас-Суса на юго-востоке провинции. Как передает информационный портал Al Nour, СВУ было активировано в момент проезда патрульных автомобилей «Демократических сил Сирии»**** (SDF). В результате детонации бомбы погибли по меньшей мере три курдских боевика, еще несколько членов формирования получили ранения. Предполагается, что в установке взрывного устройства замешаны террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1.

Провинция Идлиб

Информагентство Al Nour сообщает о том, что в административном центре провинции произошло нападение на штаб-квартиру террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1***. Неизвестные бросили несколько гранат в здание, отведенное под пункт сбора членов группировки. В результате один из находившихся внутри террористов погиб. Ни одно из антиправительственных формирований пока не заявляло о своей причастности к совершению налета.

Между тем появились сообщения о новых перестрелках в южной части региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (BGarattini), артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по укрепрайонам ХТШ и связанных с ней бандгрупп на окраинах населенного пункта Бинин. Отмечается, что этому предшествовали провокационные обстрелы со стороны исламистов.

Провинция Хасака

Информационный портал Syrian Documentation Center сообщает о том, что США приступили к формированию новой группировки в провинции. Набор новобранцев ведется в районе города Аш-Шаддади в южной части провинции. Тем, кто пожелает вступить в ряды бандгруппы, будет выплачиваться жалование в размере 350 долларов. Обучающие курсы будут проводиться на американской военной базе и займут около двух с половиной месяцев.

Сейчас в рядах новоиспеченного формирования насчитывается порядка 800 человек, которые были распределены на три группы с различными задачами. Известно, что США намереваются направить отряды новообразованного формирования к линии разграничения сил с правительственными войсками, пролегающей по Евфрату, а также в район нефтяного месторождения Аль-Омар в соседнем Дейр-эз-Зоре. По данным медиапортала, целью создания новой группировки является усиление контроля над территориями, занимаемыми «Демократическими силами Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.