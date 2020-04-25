Назван доступный продукт, которым можно восполнить витамин D в самоизоляции

Москва, 25 апреля. Недостаток витамина D можно восполнить, добавив в рацион питания печень трески, рассказала заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Наталия Жилинская.

Самоизоляция и карантин во всем мире привели к тому, что некоторым людям не хватает витамина D. Заменить солнечные ванны можно именно с помощью этого продукта. Наталия Жилинская пояснила, что во всем нужен здравый смысл, поэтому нельзя употреблять печень трески в большом количестве.

По словам специалиста, для восполнения организма необходимыми минералами и витаминами достаточно съесть примерно 25 граммов. Печень трески стоит употреблять в пищу с отварными овощами и с добавлением сливочного масла. Апатия, усталость, сонливость — симптомы, свидетельствующие о недостатке витамина D. Однако важно понимать, что это может говорить и о стрессе, который возникает у людей из-за длительного нахождения дома и отсутствия полноценного общения.

Кандидат медицинских наук и звездный диетолог Римма Мойсенко ранее рассказала, что обработанные гречневая и манная крупа теряют все витамины, поэтому их употребление в пищу стоит ограничить. По ее словам, питаться правильно во время самоизоляции при ограниченном бюджете сложно, но сделать это реально.