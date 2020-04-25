Сестра Фриске жестко отреагировала на «поздравление» от Шепелева

Москва, 25 апреля. Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья опровергла слухи о «перемирии» с Дмитрием Шепелевым.

Ранее на странице Instagram сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева появилась публикация с поздравлениями в адрес Натальи, которая отметила свое 34-летие. Сестру Жанны Фриске до слез растрогала публикация, после чего подписчики выразили уверенность, что Наталью поздравил Дмитрий Шепелев, который ведет Instagram за своего семилетнего сына. Фанаты надеются, что маленькое сообщение положит начало большому перемирию.

Однако Наталья разрушила надежды фанатов, заявив, что Шепелев на такое не способен, передает KP.Ru.

«Чтобы Шепелев мне хоть одно доброе слово написал? Да никогда этого не будет! Эту страницу ведет фан-клуб Жанны, и стихи были от них. Мы с Шепелевым не общаемся, ни о каком перемирии речи не идет», — сказала Наталья журналистам.

Напомним, в январе 2014 года у Жанны Фриске диагностировали неоперабельную опухоль мозга. Позднее был объявлен сбор средств на лечение певицы, по итогам которого телезрители собрали на лечение Фриске 69 миллионов рублей. Более 11 миллионов были потрачены на лечение певицы, еще 32 миллиона направлены на лечение онкобольных детей. Оставшиеся 25 миллионов должны были вернуть в фонд, который осуществлял сбор средств. В июне 2015 года Жанна скончалась, однако часть средств бесследно исчезла, что стало поводом для конфликта между семьей Фриске и Дмитрием Шепелевым. Позднее Шепелев обвинил родственников Жанны в краже денег.