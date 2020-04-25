Названы гонорары голливудских актеров за одно слово в кадре

Москва, 25 апреля. Специалисты выяснили, сколько денег голливудские звезды в среднем получают за одно сказанное слово в кадре. Исследованием данного вопроса занималась компания Casumo.

Так, по словам экспертов, самыми дорогими являются реплики американского актера Тома Круза. За 40 лет своей карьеры в кино он достиг показателя около семи тысяч долларов. Отмечается, что голливудская звезда довольно часто отказывается от фиксированной ставки за съемки в кинокартине и предпочитает получать процент от кассовых сборов фильма, поэтому его ценник является одним из самых высоких.

На втором месте оказался Курт Расселл, который в среднем получает 5,6 тысячи долларов за сказанное в кадре слово. Замыкает тройку лидеров Джонни Депп, который зарабатывает порядка 4,8 тысячи долларов за сказанное в кадре слово.

Среди актрис самой высокооплачиваемой оказалась Кэмерон Диас с показателем 4,6 тысячи долларов за слово.

Подчеркивается, что самый большой гонорар за реплику в одном фильме получил Курт Расселл — 36,8 тысячи долларов за каждое слово в киноленте «Солдат» 1998 года выпуска. Общая сумма его гонорара составила 15 миллионов долларов. Среди женщин отметилась Джулия Робертс — 14,6 тысячи долларов за слово в фильме «Одиннадцать друзей Оушена». Всего ей за работу заплатили 10 миллионов долларов.