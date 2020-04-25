Еще одна смерть от коронавируса зафиксирована в Ливии

Триполи, 25 апреля. В Ливийском национальном центре по контролю за заболеваниями (NCDС) заявили о втором случае смерти от коронавируса в стране. Об этом сообщает арабское издание Аawsat.

Согласно информации от NCDС, было проведено 156 анализов — все они оказались отрицательными. На данный момент известно о 60 подтвержденных случаях заражения COVID-19 в Ливии, 15 человек выздоровели.

Отметим, количество случаев заражения в стране растет. Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что 22 апреля было выявлено еще восемь положительных результатов тестов на COVID-19.

Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари неоднократно заявлял, что все случаи заболевания коронавирусом в Ливии — привозные. Однако, несмотря на это, триполитанское правительство продолжает принимать «помощь» от Анкары в виде наемников из сирийского Идлиба, перебрасываемых через Турцию, где уже зафиксировано распространение пандемии.

По прибытию в Ливию протурецкие боевики попадают в первую очередь в Мисурату или Триполи — соответственно, эти города стали очагом распространения заболевания в Ливии. В связи с этим соседствующие с Триполи и Мисуратой регионы прекратили транспортное сообщение с ними.

Напомним, первый случай заражения COVID-19 в Ливии был выявлен 24 марта.